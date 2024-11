💎уебсайт palmsbet.bg 📅 Дата 2017 💸 Депозит мин. 10 лв. 💳 Макс. изтегляне / седмично 30 лв. 🌍Разрешително Bulgarian Gaming Comission ⭐Забележка 5/5

Palms Bet е сравнително нов, но все пак измежду водещите букмейкъри в България. Разполага с уебсайт за онлайн залагания и верига казина в седем български града. Освен това, Palms Bet е и спонсор на българския спорт.

Palms Bet: подробен преглед и оценка на букмейкъра

Тази статия ще разгледа видовете игри, бонуси и опции за залагания. Ще оцени качеството на услугите и достоверността на компанията. Също така, ще разберем дали си струва да играете тука. Конкуренцията на българският пазар става все по-голяма. Другите букмейкъри се фокусират на върху иновации и разнообразие. Дали Palms Bet е достоен играч на този пазар? И как работят функциите на тази онлайн платформа?

Как да се регистрираме за казиното?

В горния десен ъгъл на екрана се намира бутон „Palms bet registration”. Когато кликнете на него, ще бъдете помолени да попълните няколко реда данни:

Потребителското Ви име

Парола

Имейл адрес

Дата на раждане

Име и фамилия

ЕГНa

Телефонен номер

Чрез тези данни, потребителите декларират, че са навършили 18 години. Типично е и при другите букмейкъри да искат тези данни. Процесът на регистрация трае не повече от няколко минути.

Какъв е началният бонус в казиното на Palms Bet?

Началният бонус за спорт и игри на живо и 200 лева. Началният бонус за казиното е 100 лева. Но, има правила за до може да вземете този бонус:

Бонус важи само за нови клиенти и става активен в момента, в който депозирате пари в игралната сметка

Сумата на този бонус е равна на депозита. Съветваме да направите първоначален бонус от поне 200 лева за спорт и 100 лева за казино, за да се възползвате максимално

Бонусите траят точно 30 дни. След този период, те ще бъдат загубени

При спортният бонус важат коефициенти не по-малки от 1.50

При казиното, играчът трябва да направи квалифициращи разигравания поне 20 пъти по-големи от депозитът плюс бонусът за да получи печалбата си. При спорта, това е само 6 пъти

Редовни промоции

Има няколко други бонуси, от които може да се възползвате. Обобщено, те дават интересни предимства:

„Равен Шанс” е малък, но уникален за индустрията бонус. Всеки ден 1000 различни човека получават малка награда. Бонусът работи автоматично – може да спечелите без да усетите

„50 FREE SPINS всеки ден” се активира при депозит

„10% Кешбек” връща 10% от сумата, която сте изразходили

Няколко различни джакпота с натрупващи се нива и стотици дневни печалби

„Безплатна игра с прогнози“ позволява да правите прогнози на 76 футболни срещи от целия свят. Наградите са между 200 до 4000 лева

„Увеличен спортен бонус Презареждане”, който може да бъде получен само по покана от екипът на Palms Bet

„Бонус презареждане” също действа по покана чрез имейл или SMS. Той е валиден само за първия депозит след като получите покана

Нови бонуси се добавят често. Все пак, Palms Bet е сравнително нов букмейкър

ВИП програма

За сега, програмата за лоялност съществува на мястото на типичните ВИП клубове. Тя работи по следния начин: има два вида точки – бонус и статус. В зависимост от заложената сума и специфичната игра, в която играете, ще получите бонус точки. Тези точки се използват за купуването на ваучери. Всеки ваучер има определена големина в зависимост от Вашето ниво. По-високите нива ще предоставят и ваучери с по-големи суми. Нивата са bronze, silver, gold, platinum и diamond.

Цената на един ваучер е 500 точки. Една страхотна новина е, че точките от един месец се прехвърлят към следващия месец, ако не са изразходени! Личното Ви ниво се определя от броя бонус точки от предходния месец. В началото на всеки месец статус тези точки се нулират, но Вие запазвате нивото си.

Все още не е ясно дали ще бъде добавена традиционна ВИП програма като тези на конкурентите.

Какви казино игри предлага Palms Bet?

Казино игрите са общо 260 в момента на писане на тази статия. Тази бройка ще продължава да расте. Богатият избор е много важен и тука можем да видим една добра комбинация от слотове, игри на маса, рулетки, бинго, белот, покер и други. Трите вида игри, които се срещат тук са: слотове, игри на маса и игри на живо.

Някои от по-популярните игри са: Flaming hot, Hot & Cash, Secrets of alchemy, Aloha party, Queen of Rio, Legendary Rome, 30 spicy fruits, Lucky buzz, Rich world, Magellan, Lucky & wild, 2 dragons, 50 horses, The white wolf, Rainbow queen, Forest band, Majestic forest, The explorers, Grace of Cleopatra, Fortune spells, Dice & roll, More like a diamond, Brave cat, Mayan spirit, Route of Mexico, Great queen bee, Coral island, Pyramid of gold, Fire & ice, The power of Ramesses, The red temple, Lucky clover, Cherry crown, Cash camel, Golden amulet и още много, много други.

Слот игри

Категорията Palms slots също разполага с богат избор от игри. Тука, ние ще открием едно от най-големите предимства на букмейкъра. А именно това лудо разнообразие.

Примерни игри включват: Queen of flames, Piece of treasure, All ways fruits, 20 star party, Chili fruits, Duck of luck, Lucky clover, Cherry crown, Flaming hot extreme, Vegas high roller, Burning hot 6 reels, Super fast hot hot, Vampire night, Money pipe, Hot spin deluxe, Fruits of desire, 50 amazons battle, Shining treasures, Lucky 3 penguins, Big joker, Diamond wild, Wizard blizzard, 40 burning hot 6 reels, Cash camel, Golden amulet, Million coins respin, Aztec empress, 40 diamond trueasures, Casinova, Egg and rooster, Olympus Glory, Magician dreaming, Mountain song quechua, Bavarian forest, Clover dice, Jumbo stampede и подобни.

Но и другите категории има какво да предложат. Ако категория Palms slots не е за Вас, то казиното на живо може да бъде.

Казино на живо

Залагания на живо са възможни за точно четири игри, при които коефициентите постоянно се променят. Тези игри са страхотни възможности за играчите със силен нюх. Кои са тези четири специални игри?

Рулетка

Блекджек

Покер

И Бакара

Игри на маса

Тука, имаме точно пет игри. Те са European roulette, Keno universe, Jacks or better, Joker Poker, и 4 of a kind bonus Poker. Докато пет не са много, ние сме сигурни, че тази бройка би нараснала доста в близкото бъдеще. Единственият недостатък на този букмейкър е, че разнообразието в някои видове игри е малко. Но, дори и в този случай, опциите за залагания са много и уебсайтът е полезен.

При случай, че Palms Bet е нов на пазара, тепърва ще има сериозно развитие. До една-две години е напълно възможно Palms Bet да поеме лидерската роля в България.

Букмейкър

Още една силна страна на Palms Bet. Първо трябва да споменем футбола. При Palms Bet може да се залага за първенства от целия свят. Някои от тях са Английската висша лига, Англия – Чемпиъншип, Шампионската лига, Лига Европа, Испания – Ла Лига, Германия – Бундеслига, Италия – Серия А, Турция – Супер Лига, Русия – Висша Лига, Белгия – Първа Дивизия A, Копа Либертадорес, цял куп приятелски мачове и още много. Този списък включва футболни първенства от почти всяка страна в света.

Списъкът с други спортове също е много дълъг: Тенис, Баскетбол, Тенис на маса, Волейбол, Хокей на лед, Американски футбол, Бейзбол, Смесени бойни изкуства, Бокс, Електронни спортове, Формула 1 и Хандбал.

Видовете залози са супер много. Това е особено очевидно при футбола, където може да избирате от: точен резултат, точен резултат – първо полувреме, точен резултат – второ полувреме, общ брой голове, общ брой голове за даден отбор, краен изход, автогол, полувреме с повече голове, хендикап, кой отбор ще обърне мача, точен резултат от определен период в мача и много, много други опции.

При тениса, например, опциите включват: победител, първи сет с хендикап, първи сет брой геймове, точен резултат в мача, общ брой гейма, четен или нечетен брой геймове, точен резултат от първия сет и още много.

Важно е и да се споменът коефициентите. Те са равностойни с тези на конкурентите. В сравнение с коефициентите на старите, традиционни букмейкъри, това, което имаме сега, е невероятно. Спортните коефициенти са доста високи.

Има информация за историята на спортните срещи, графици и събитията на терена. Сайтът е създаден специфично за хора, които обичат да мислят дълго преди да заложат.

Какви са методите за плащане в казиното на Palms Bet?

Методите за плащане са следните:

CASHTERMINAL

EasyPay

FastPay

ePay.bg

Maestro

VISA

Skrill

A1

Как да изтегля печалбите си от казиното на Palms Bet?

При първото теглене трябва да предоставите копие на личната Ви карта, от двете страни на документа. Това е нужно, за да докажете, че сте пълнолетни и че сте човекът, за когото се представяте. Възможно е да се изисква допълнителна документация, но не сме забелязвали подобни случаи.

Отнема цели 48 часа, за да се проверят тези данни. Но, това е малка цена в името на сигурността. След успешното верифициране на новия Ви профил, ще бъде възможно да направите заявка и да си получите парите. За да бъде потвърдена заявка за изплащане, трябва да бъде осъществена проверка от отдел „Работа с клиенти“. Целият процес обикновено отнема няколко часа, но може да стигне до 24 часа.

Задължително прочетете всички правила, преди да започнете да залагате.

Palms Bet наличен ли е на мобилни устройства и таблети?

Да! Palms Bet Mobile не е приложение, а мобилна версия на сайта, която може да се използва на всякакви мобилни устройства или таблети. За достъп до Palms Bet Mobile просто трябва да използвате браузър, например Google Chrome.

Няма нужда да се тегли отделно приложение, защото мобилната версия работи безупречно. Всичко се вижда кристално чисто и, поне доколкото опитът ни показва, няма бъгове. Скороста на зареждане е много добра, особено в сравнение с други платформи, които забавят видеото.

Обслужването на клиентите добро ли е?

Изненадващо добро. Обслужването е стабилно и активно през цялото денонощие. Има няколко начина да се свържете с тях, които включват онлайн чат, имейл и телефонен номер. Връзка има постоянно и обикновено ще получите отговор доста бързо.

Обслужването на клиенти в игралните обекти също е нормално. Няма причина да се съмняваме. Персоналът е учтив. Има питиета и позитивна атмосфера. Казината на Palms Bet са добра алтернатива, ако не сте фен на онлайн игрите.

Често задавани въпроси

Можем ли да имаме доверие на Palms Bet ? Не сме забелязвали злоупотреби от този букмейкър. Законите по хазарта в България са доста сериозни и Palms Bet ги спазва. Този букмейкър разполага с добра репутация Как да бъдем сигурни, че онлайн казиното на.

Palms Bet не е измама? Правилата относно как да играем, залагаме, депозираме и теглим са изписани ясно. Винаги ги четете преди да залагате с Вашита пари. Както споменахме по-горе, регистрацията и бонусите особено имат много правила.

Какъв е средният период на изплащане в Palms Bet? За да бъде потвърдена заявка за изплащане, трябва да бъде осъществена проверка от отдел Работа с клиенти. Целият процес обикновено отнема няколко часа, но може да стигне до 24 часа след успешно изпратената Ви заявка

Palmsbet видео преглед

Заключение

Като за нов играч на пазара, Palms Bet се доказа за достоверен букмейкър. Има още за наваксване в сравнение с главните конкуренти, но е много впечатляващо колко много е постигнато само за няколко месеца. Разнообразието от игри, залози и бонуса е голямо. Коефициентите са равностойни като тези на конкурентите. Мобилната браузър версия работи безупречно. Palms Bet заслужава много добра оценка. Бонусите са уникални, а игрите забавни. С всеки изминал месец, Palms Bet се подобрява.

При възможностите, които са предлагани, един опитен играч би могъл да спечели много пари. Коефициентите са достатъчно високи, че пари могат да се печелят и при налучкване! Според нас, Palms Bet си струва да се опита!