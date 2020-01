Xerox има пари да погълне HP

Citi, Mizuho и Bank of America се ангажират да финансират придобиването

Източник: Gulliver Photos/Getty Images

Xerox изпрати писмо до борда на директорите на HP Inc., с което потвърждава, че може да разчита на 24 милиарда щатски долара от Citi, Mizuho и Bank of America, за да осъществи сделката по обединяване на двете компании.



През последните няколко седмици Xerox е провела конструктивен диалог с редица от най-големите акционери на HP относно стратегическите ползи от сделката, гласи официалното писмо, подписано от Джон Висентин, вицепрезидент и изпълнителен директор на Xerox Holdings Corp.



Обединяването на двете компании ще доведе до съществени синергии и подобрен паричен поток, което ще позволи увеличаване на инвестициите в иновации и ще осигури по-голяма възвръщаемост на акционерите, се казва в писмото.



Същевременно, Xerox отбелязва, че от диалога с акционерите е станало ясно, че бордът на HP поставя под съмнение способността й да събере капитала, необходим за финансиране на сделката.



"За да премахнем всякакво съмнение, получихме обвързващи ангажименти за финансиране от Citi, Mizuho и Bank of America", се подчертава в писмото.



Джон Висентин предлага да се срещне лично с ръководството на HP, за да договарят транзакцията.



Xerox предложи на HP сделка за придобиване на стойност 33,5 милиарда долара в началото на ноември м.г. Бордът на директорите на HP обаче единодушно отхвърли офертата като подценяваща стойността на компанията.



В отговор Xerox предупреди, че може да извърши "враждебно" поглъщане чрез придобиване на контролния пакет от акции на HP без съгласието на борда.

