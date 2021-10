Volcano Riches

В новия видеослот Volcano Riches на Quickspin смелите и безстрашни онлайн комарджии могат да се насладят на експлозивен екшън. Този страхотно изглеждащ слот има купчини символи с привлекателен дизайн, които възхваляват полинезийската култура. Освен това има много голяма драма от уайлд символите на вулкана, които могат да избухнат във всеки един момент. За щастие, тук вулканите са положителна сила, която може да обсипе играчите с щедри купчини монети.

Животът на най-активната и опасна разломна линия в света може да бъде несигурно занимание. Това чувство на тревога се отразява в действието и волатилността на тази игра. Средната до висока вариативност създава бурни възходи и падения за вълнуващ геймплей, който повтаря непредсказуемостта на вулкана. Този слот на полинезийска тематика е 5-барабанен и се играе на 40 печеливши линии, като има някои специални бонусни функции, предназначени да балансират високорисковата вариативност.

Играчите могат да се насладят на големи печалби в реални пари от огнените уайлд символи. Има още по-големи награди от бонусния кръг с безплатни завъртания, който предлага печалби в двете посоки на барабаните. Комарджиите, които обичат риска, ще имат шанса да спечелят топ награди от това забавно заглавие на един от най-добрите шведски iGaming екипи.

Софтуер от QuickSpin

Quickspin вече бяха успешна марка, преди да бъдат придобити от гиганта в бранша Playtech. Сравнително малкият, но перфектно сформиран екип се разраства от сила в сила, като се радва на добра репутация за добре проектирани и много удобни за игра слотове. Заглавията в каталога им включват изразителната Sakura's Fortune, експлозивно забавната Supernova и The Epic Journey с масивна многобарабанна игра.

Темите и жанровете варират в огромна степен от екипа разработчици. Но това, което е общо за всички слотове на Quickspin, е силният и привлекателен дизайн с много иновации. Ще успее ли видеослотът Volcano Riches да продължи вече установения висок стандарт?

Вулканично действие на 40 печеливши линии

Необходим е голям комплект барабани 5x4, за да се поберат 40-те печеливши линии на драмата тук. Действието се развива около вулкана Килауеа, който се намира дълбоко в сърцето на Хаваите. И сякаш за да докаже своята сила, вулканът изригна по драматичен начин в средата на 2018 г.

Четири статуи, двама души и богинята на вулканите Пеле представят хавайската култура и са стандартните символи на барабаните. Те изплащат от 4х до 1000х залога на линията ви в стръмно покачване, което отразява волатилността на слота. В полза на играчите обаче всички тези символи се появяват подредени и е вероятно да образуват множество печеливши комбинации едновременно.

Друга възможност за увеличаване на парите идва под формата на два уайлд символа. Първият е обикновен уайлд символ, който замества стандартните символи, както и изплаща от 40x до 1000x залога на линията за собствените си печеливши комбинации. Вторият уайлд символ е специалният уайлд символ на вулкана Килауеа, който има своя собствена уникална функция.

Уайлд символите на вулкана се разполагат само на третия барабан. Но когато това стане, те изригват с разтопена лава, която пада върху барабаните и ги превръща в уайлд символи. В рамките на функцията могат да бъдат създадени до пет уайлд символа, което драстично увеличава шансовете ви за печеливши линии. Освен това обаче тази функция може да задейства допълнителни вулканични уайлд символи: до четири допълнителни символа за огромни печалби.

Трансформиращите се уайлд символи са утвърдена функция в съвременните слот игри. Тя работи особено добре във видеослота Volcano Riches, където може да увеличи потенциала за печалби, както и да добави непредсказуемост към геймплея.

Бонус за безплатни завъртания с печалби в двете посоки

Three Golden Sun scatter symbols located on the central reels trigger a bonus game with 10 free spins. All features found in the base game apply, except for a few significant upgrades that increase the money.

During the bonus volcano wild symbols can land on the second and fourth reels. Two wilds on a volcano can trigger up to eight additional wilds on a volcano, making the potential for a full screen of wilds that much greater. In addition, during the bonus, all paylines pay simultaneously from left to right and right to left. Only the highest win is paid per line, but the feature serves to increase your chances of winning

Играйте за забавление тук или намерете най-доброто онлайн казино

Предвид по-високорисковия характер на геймплея тук, винаги ви препоръчваме да тествате играта в режим на безплатна игра - което можете да направите тук. След това, ако искате да преследвате реални парични награди, можете да намерите най-добрите онлайн казина, в които да играете за истински пари, на страницата ни с най-добрите препоръки.

Играта е оптимизирана за мобилни устройства, така че да се играе гладко на всички смартфони и таблети, които имат включени най-новите актуализации на софтуера. Предимствата на първокласната анимация и висококачествените графики могат да бъдат оценени само ако устройството ви работи с оптималната си производителност. Активирайте тези актуализации и ще можете да завъртите барабаните с лекота.

Насладете се на Volcano Riches да играе за истински пари

За играчите, които харесват високорисковата игра и могат да се възползват от колебанията на някои нестабилни игри, тази слот игра на тема вулкан предлага екшън и забавление с истински пари. Големите печалби могат да дойдат също толкова лесно от основната игра, както и от бонуса, но може да се наложи да инвестирате известно време, за да имате шанс да видите добри печалби.

Цветните, атрактивни графики и приятният саундтрак ще ви пренесат в идилична обстановка. Но не седнете удобно и не се отпускайте, защото тези барабани могат да експлодират във всеки един момент. Играйте безплатно тук или играйте за истински пари, за да получите шанс за топ наградата на видео слота Volcano Riches, която достига до 40 000x залога на линията ви.