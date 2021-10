The Story of Alexander 2

Играйте онлайн слота The Story of Alexander 2 и заграбете съкровищата на Древна Гърция. Оставете фара на Александър да ви преведе през функцията за безплатни завъртания с лепкави уайлд символи. Спечелете награди, а след това ги заложете на обръщането на карта за игра. Можете дори да спечелите един от четирите различни прогресивни джакпота след всяко завъртане.

The Story of Alexander 2 е забавен слот, който можете да играете на мобилни устройства, таблети и настолни компютри в най-добрите онлайн казина. Можете също така да се насладите на 50 печеливши линии и да изберете редица залози, които да отговарят на всички вкусове. Играйте The Story of Alexander 2 безплатно или с истински пари сега.

Отидете в Древна Гърция

Слот машината The Story of Alexander 2 е слот на древногръцка тематика, който прославя Александър Велики, известния исторически владетел на Македония. Доставчикът на софтуер EGT е включил играта в решетка с 5х4 барабана, като 2D символите включват Александър, неговата царица и сандъци със съкровища.

Специалните символи включват уайлд символи на жребец, а скатерите на Lighthouse of Alexander задействат функцията за безплатни завъртания в играта. The Story of Alexander 2 е налична за игра на iOS, Android и настолни компютри в много от най-добрите онлайн казина.

Спечелете награди на 50 печеливши линии

Когато играете слот The Story of Alexander 2 онлайн, печелившите комбинации могат да се получат на 50 печеливши линии. Всички награди ще бъдат умножени по залога ви, а залозите за завъртане варират от 0,50 до 1000 монети. Този избор на залози ви позволява да се насладите на слота The Story of Alexander 2, независимо дали сте играч с малки залози или играч с високи залози.

Тази игра с ниска и средна волатилност се изплаща по-често от много слотове, а наградите, които можете да спечелите за три, четири и пет съвпадащи символа, можете да видите в таблицата с печалби на The Story of Alexander 2 по-долу.

Удари джакпота

Печалбата при игра на слот машината The Story of Alexander 2 е толкова лесна, колкото да уцелите между три и пет съвпадащи символа на печеливша линия. Wild символите на жребеца заместват всички нормални символи в играта, за да създадат повече печеливши комбинации. Можете да заложите всички печалби под 1750 монети на функцията за залагане на карти за игра. Изберете дали картата за игра ще бъде червена или черна, за да удвоите наградата си.

Уцелете три скатера Lighthouse of Alexandria и ще спечелите 250x залога си и ще задействате функцията за безплатни завъртания. Ще имате възможност да изиграете 10 безплатни завъртания с лепкави уайлд символи. Всеки символ Scatter, който се появи по време на функцията, също така носи пет допълнителни завъртания.

Функцията "Мистериозен джакпот" може да бъде спечелена след всяко завъртане. Продължавайте да избирате карти за игра, докато не изберете три от една и съща боя. След това ще спечелите съответния джакпот от клубове, диаманти, сърца или пики, който можете да видите над барабаните. Тези функции и джакпоти са причината, поради която онлайн слотът The Story of Alexander 2 е популярна игра, която можете да играете в много от най-добрите онлайн казина.

Продължавайте да играете в Древна Гърция

Има още много причини да продължите да играете в Древна Гърция, включително възможността да опитате няколко завъртания на Age of the Gods: King of Olympus. Този топ слот от Playtech също така предлага безплатни завъртания и възможност да спечелите прогресивни джакпоти.

След като изиграете слот машината The Story of Alexander 2, ви препоръчваме да завъртите и Gods of Olympus Megaways от Blueprint Gaming.

Преживейте тази вълнуваща история

Нашето ревю на онлайн слота The Story of Alexander 2 показва защо много хора обичат да играят този вълнуващ слот. Той ви дава представа за един от най-вълнуващите периоди в историята на Древна Гърция и ви позволява да играете с най-добрите функции.

Удряйте скатерите на Lighthouse of Alexander, за да се насладите на осветяващи безплатни завъртания с лепкави уайлд символи. Можете също така да играете функцията Gamble и да спечелите четири прогресивни джакпота, независимо дали играете у дома или в движение. С избор от залози за всеки вкус, завъртете The Story of Alexander 2 в действие в много от най-добрите казина днес.

Играйте слота The Story of Alexander 2 безплатно или с истински пари сега. Освен това разгледайте още впечатляващи слотове от EGT по-долу.