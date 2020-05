ВМА е започнала подготовка за борба с коронавируса още през януари

ВМА-София.

Постоянно сме ангажирани с болните

Виждаме ги в новините всяка вечер, скрити зад маски и предпазни облекла – лекарите от предната линия в борбата срещу епидемията от коронавирус, хората, които всеки ден спасяват живот, рискувайки собствения. Сигурно сте се замисляли колко малко знаем за тях.Списание „Икономист“ реши да разкаже конкретно за лекарите от предната линия на големите болници в София и в страната. Начинанието обаче е трудно – те нямат време за медиите в тази ситуация. А и са скромни – не смятат, че заслужават повече внимание от колегите си. Но си струва поне да научим имената им и да отдадем почит на знанията, труда и всеотдайността им.Започваме поредицата с „фронтовите“ екипи на ВМА и на плевенската университетска болница.Военномедицинска академия (ВМА) е лидер в борбата с Covid-19. Шефът на болницата ген. Венцислав Мутафчийски е председател на Националния оперативен щаб и в редовните си брифинги непрекъснато подчертава, че ограничителните мерки целят да не се пълнят интензивните отделения на страната и да се запазят лекарите, защото ако техника се купува, не така стои въпросът с медиците.За разлика от други болници във ВМА няма заразени лекари, защото предписанията за защита се спазват строго. Ударът от заразата се поема от инфекциозната клиника, където работят светила в тази област. Началникът на катедра „Инфекциозни болести“ доц д-р Георги Попов обясни, че екипът му следи ежеминутно състоянието на болните. Той предупреди, че при пациентите, които са лекувани сравнително дълго, се наблюдава наличие на вирус в носоглътката, което ги прави изключително опасни за околните.В екипа на катедра „Инфекциозни болести“ работят известни лекари, сред които е, два пъти носител на наградите „Млад медик“ за 2015 и 2017 г. „Във ВМА започнахме подготовка за борба с коронавируса още през януари. Идваме с желание на работа, а малката ми дъщеря разбира защо ме няма вкъщи и казва „аз съм лекар и мама е лекар“, казва д-р Баймакова (интервю с нея на iconomist.bg). Към екипа се присъедини и д-р Дончо Дончев, доброволец от същата болница, но с друга специалност.Д-р Магдалена Баймакова:- Катедра "Инфекциозни болести" започна подготовка за посрещане на епидемията много преди обявяване на извънредното положение. ВМА е лечебно заведение от стратегическо значение за страната и не може да си позволи да догонва събитията. Напротив, първите действия, предприети от ръководството във връзка с Covid-19, започнаха още в средата на януари. Те бяха в няколко направления. Самата катедра "Инфекциозни болести", ръководена от полк. доц. д-р Георги Т. Попов, д.м.н, се състои от две клиники. Подготовката на личния състав на катедрата относно Covid-19 беше ежедневна – чрез самостоятелно запознаване с всички излизащи научни публикации по темата и с всички препоръки на авторитетни международни организации като СЗО, CDC и ECDC. Успоредно с това течеше подготовка и на сградния фонд и легловата база, които бяха адаптирани за диагностика и лечение на болни с Covid-19. С настъпването на първите случаи на болни от новия коронавирус (SARS-CoV-2) тези лица, които бяха с тежка клинична форма, бяха хоспитализирани и настанени в нашата катедра (както и в други лечебни заведения). Беше създадена стройна организация. Болните бяха поставени в зона за изолация, диагностика и терапия на Covid-19. При тях беше осигурена освен необходимата медицинска техника, апаратура, медикаменти, така и необходимият персонал (лекари, медицински сестри и санитари, разположени на постоянен 24-часов режим в тази зона). Екипите се ротират през определен интервал от време, като за да излезе член от екипа от зоната, задължително се тества двукратно за SARS-CoV-2. Персоналът на катедрата, който е разположен извън зоната за изолация, е ангажиран основно с амбулаторна дейност – преглед, консултация и тестване за SARS-CoV-2. Ангажимент на тези екипи са и домашните посещения за преглед и консултация на болните с лека клинична форма на Covid-19, провеждащи своята терапия в домашни условия.- Трудно е да измерим точно колко време прекарваме в болницата. От констатирането на първия положителен случай във ВМА целият личен състав на катедрата – лекари, медицински сестри, санитари и технически лица, е постоянно ангажиран с болните от Covid-19. И както обичаме да казваме – ние сме с плаващо работно време. Никой от нас не дели секундата надве – всички ние ясно съзнаваме нашите отговорности и това, че ти е свършила смяната, не означава, че предаваш пациентите на следващата смяна и си тръгваш веднага. Още повече че ситуацията е динамична и бързо променяща се, а оттам и натоварването е постоянно. Искам да подчертая, че всички колеги влагаме огромно старание и желание в ежедневната дейност, свързана с обгрижването на тези пациенти. Работим в пълен обем и до максимума на своите знания, умения и компетенции.Полк. доц. д.м.н. Георги Попов е началник на катедра „Инфекциозни болести“. Завършил е медицина през 1990 г. , има придобити медицински специалности по инфекциозни и вътрешни болести. През 2010 г. защитава дисертация на тема „Клинико-епидемиологични проучвания върху вирусните хепатити в затворени колективи“. Във ВМА работи от 1990 г., а от 2017 г. е началник на катедрата.Преминава следдипломно обучение по инфекциозни болести в САЩ, Нидерландия, Унгария и Румъния. Участник във военни мисии в Босна и Херцеговина, Украйна, Косово и Македония. Хоноруван преподавател по инфекциозни болести на студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Носител е на приза „Лекарите, на които българите вярват”.Проф. д.м.н. Камен Плочев е завършил медицина през 1976 г. в МУ – София. Има придобита медицинска специалност по инфекциозни болести. През 1995 г. защитава дисертационен труд на тема „Върху някои аспекти от клиничното протичане и нарушенията в клетъчните елементи на имунната система при HIV-заразени лица в България”.През 2011 г. защитава дисертация на тема „Организация на медицинските дейности в Българската армия за противодействие при употреба на биологично оръжие”. От 1976 г. работи във ВМА, от 2000 г. до 2017 г. е началник на Катедра по инфекциозни болести. Ръководител на Първа инфекциозна клиника. От 2012 г. е професор. Преминава следдипломно обучение по инфекциозни болести в Белгия, Германия и Нидерландия.е завършила медицина през 1986 г. в МУ – София. Има придобити медицински специалности по инфекциозни болести и по вътрешни болести. През 2011 г. защитава дисертационен труд на тема „Организация на дейността на болничните лечебни заведения на ВМА при биологична атака”. На работа във ВМА е от 1991 г., от 2016 г. е доцент. Ръководител на Втора инфекциозна клиника. Преминава следдипломно обучение по инфекциозни болести в САЩ и Нидерландия.Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова завършва медицина през 2008 г. в МУ – София. Има придобита специалност по инфекциозни болести. Във ВМА е от 2009 г., от 2017 г. е главен асистент в Първа клиника по инфекциозни болести. Има специализация по инфекциозни болести в Университетската болница на Лозана, Швейцария Lausanne University Hospital (CHUV) и следдипломно обучение по различни теми от инфектологията в Австрия, Гърция, Италия, Франция и Швейцария. Печелила е 7 пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове, организирани от Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID), и 2 пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. Член е на международната редколегия на сп. Journal of Clinical and Analytical Medicine и сп. Annals of Eurаsiаn Medicine.е завършил медицина през 2009 г. в МУ – Плевен. Специализант по инфекциозни болести. Работи във Военномедицинска академия от 2010 г. Участник в няколко военни мисии в Мали.Лейт. д-р Радина Андонова е завършила медицина през 2011 г. в МУ – София. Има специалност по инфекциозни болести. През 2018 г. защитава дисертация на тема „Сравнителен анализ на диариен синдром при пациенти с инфекциозни и малигнени заболявания”. Работи във ВМА от 2012 г., от 2018 г. е лекар, заемащ офицерска длъжност в Първа клиника по инфекциозни болести към катедра ,,Инфекциозни болести”. Специализирала е инфекциозни болести в Университетската болница на Лозана в Швейцария и е била на следдипломни обучения по различни теми от инфектологията в Испания, Нидерландия, Ирландия, Дания и Словакия.е завършил медицина през 1979 г. в МУ – София. Има придобита специалност по инфекциозни болести. От 1979 г. работи във Военномедицинска академия, а от 2017 г. е началник на отделение в Първа клиника по инфекциозни болести. Преминава следдипломно обучение по конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи.е завършила медицина през 1980 г. в МУ – София. Има специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия. Във ВМА е от 2004 г., от 2017 г. е началник на отделение в Първа клиника по инфекциозни болести. Била е на следдипломно обучение по бронхология и по здравен мениджмънт.е завършил медицина през 1984 г. в МУ – Пловдив. Има придобити медицински специалности по епидемиология и по инфекциозни болести. Работи във ВМА от 1984 г., от 2017 г. е ръководител на отделение във Втора клиника по инфекциозни болести. Преминава следдипломно обучение по конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи.е завършила медицина през 1984 г. в МУ – София. Има специалност по инфекциозни болести. Работи във ВМА от 1992 г., от 2017 г. е ръководител на отделение във Втора клиника по инфекциозни болести. Била е на следдипломно обучение по конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи и по анестезиология и интензивно лечение.е завършила медицина през 1994 г. в МУ – София. Има придобита специалност по детски болести. От 2010 г. работи във Военномедицинска академия, като от 2017 г. е ръководител на отделение във Втора клиника по инфекциозни болести. Преминава следдипломно обучение по абдоминална ехография, аномалии на отделителната система и ХБН, абдоминална ехография по профили на коремни органи в детска възраст, захарен диабет – диагностика и лечение, и по подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България.е завършила медицина през 1985 г. в МУ – София. Има специалност по инфекциозни болести.е завършил медицина през 1992 г. в МУ – София. Има специалности по вътрешни болести, инфекциозни болести и военна терапия. Във ВМА работи от 1992 г. Участник във военни мисии в Афганистан, Косово и Босна и Херцеговина. Преминава следдипломно обучение по тропическа медицина в Нидерландия. Взел е курсове по конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи и по медицински триаж при масови поражения.