Apple с рекордни тримесечни финансови резултати

Те са благодарение на продажбите на iPhone

Източник: Gulliver Photos/Getty Images

Американският технологичен гигант Apple отчете рекордни финансови резултати за последното тримесечие на миналата година благодарение на по-добри продажби на смартфоните от модела iPhone.



Нетната печалба на Apple Inc. нарасна през последното тримесечие с 19% до $ 4,99 за акция (рекордна за компанията нетна тримесечна печалба от 22,3 млрд. долара) спрямо година по-рано при очаквания на Уолстрийт за печалба от $ 4,55 за акция.



В същото време приходите на най-голямата по пазарна капитализация компания в САЩ се увеличиха с 9% на годишна база до рекордните 91,8 млрд. долара при прогноза за по-скромни приходи в размер на 88,5 млрд. долара.



Силните данни се дължат в най-голяма степен на нарастване на продажбите на iPhone с 8% до 55,96 млрд. долара, докато продажбите на аксесоари и на други преносими устройства, както и на тези за дома скочиха с 37% до 10,01 млрд. долара. Приходите от услуги пък се повишиха със 17% до 12,72 млрд. долара, но под прогнозата на Уолстрийт за 13,0 млрд. долара.



Само приходите от продажбите на iPhone се увеличиха със 7% спрямо последното тримесечие на 2018-а година, достигайки 55,96 млрд. долара при очаквания за 51,38 млрд. долара. Това представлява първо нарастване на продажбите на смартфони в рамките на 2019-а година.



"Радваме се да съобщим за най-високите тримесечни приходи на Apple, подхранвани от силно търсене на нашите модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro и рекордни приходи от услугите и преносимите устройства", заяви изпълнителният директор на компанията Тим Кук. "През ваканционното тримесечие нашата активна инсталирана база от устройства (активни iPhone-и, компютри и други устройства) нараства във всеки от нашите географски сегменти с общо 100 милиона и вече надмина 1,5 милиарда".



Apple Inc. направи и по-добри от очакваното прогнози за първите три месеца на настоящата година, разчитайки на приходи в размер между 63 млрд. и 67 млрд. долара, докато анализаторите на Уолстрийт очакваха приходи от 62,41 млрд. долара. Това показва, че компанията вярва, че нейните смартфони и други устройства като безжични слушалки AirPods ще продължават да се продават добре и през първото тримесечие на новата година, което от историческа гледна точка е по-слабо за бизнеса на технологичния гигант.



Главният изпълнителен директор Тим Кук обаче посочи пред агенция Ройтерс, че компанията използва по-широк от нормалния диапазон на прогнозите поради несигурността, създадена от епидемията с коронавируса в Китай.



Apple разполага с доставчици в района на град Ухан, огнището на вирусната епидемия в Китай, но на този етап "нямаме алтернативи", отбеляза Кук. Фабриките извън района на Ухан няма да отворят отново след края на Лунната нова година лунната Нова година поне до 10-ти февруари, посочи той, но добави, че неговата компания е включила отложеното подновяване на производството в прогнозите си за приходите през първото тримесечие на годината.



Тим Кук каза, че Apple вече затвори един от магазините си в Китай и намали работните часове в други заради по-нисък трафик от посетители. Магазините на трети страни, които продават продукти на Apple, също са изправени пред някои временни затваряния, допълни той.



"Apple прогнозира по-силно първо тримесечие, отколкото очакваха анализаторите, но фактът, че коронавирусът се разпространява по непредсказуеми начини в Китай, където компанията изгражда голяма част от своя хардуер, може да постави под въпрос тази оптимистична прогноза", коментира главният анализатор на eMarketer Йорам Вурмсер.



Въпреки тези предупреждения акциите на Apple inc. нараства с над 2% на извънборсовата търговия преди старта на Уолстрийт, което предполага, че те могат да достигнат нов исторически връх над предишния от 323,33 долара за една акция, постигнат на 24-ти януари.

