Бизнес модел, в който голотата не продава

ПОДХОД Коприната е детайлът в банските на двете дами, който прави разпознаваеми продуктите им

Първокласни бански с елементи от коприна, с които жените да се чувстват красиво облечени, вместо разсъблечени на плажа. Това е подходът на сестрите Сандра и Карла Клинчеви, чиито продукти вече се предлагат успешно в САЩ, Монако, Южна Франция и Дубай. За бранда си избират името "Moré Noir" - игра на думи и начин да покажат отношениeтo и любовта си към родното море. Залагат на първокачествени материали, които доставят директно от Италия. След успеха на банските им костюми, следваща стъпка са летните дрехи, чийто дебют предстои на пазара.Още преди старта на съвместния им бизнес по-голямата от сестрите, Сандра, вече има опит с модата. Била е и моден редактор, снимала е редица реклами и е правила костюми за театрални постановки. Работата й над "Братя Карамазови" например й носи номинация за "Аскеер". Сериозно предимство за успешна реализация в модния бизнес й носи завършването на Central Saint Martins College of Art and Design в Лондон, което е сред най-престижните учебни заведения за мода, дизайн и изобразително изкуство в Европа. Всъщност Сандра е първата българка, която го завършва. Вдъхновена от сестра си, Карла тръгва по нейния път и завършва специалност Fashion Business в лондонския филиал на италианския Istituto Marangoni. Следващата стъпка е магистратура по "Международен бизнес" в Grenoble Business School в Лондон, където завършва през 2015 г."Докато правех още магистратурата, вече си мислехме какво бихме могли да правим заедно със сестра ми, като още от самото начало знаехме, че новото начинание ще е в сферата на модата. Всъщност, благодарение на сестра си, намерих себе си", подчертава Карла.Двете сестри обичат да прекарват летата си заедно на морето. "Там се роди идеята за бранд за бански, насочени към съвременната жена и нуждата й да изрази себе си на плажа, както и навсякъде другаде. Това се случи преди около 5 години", казва Карла. Банските са избрани и след обстойно проучване на специализирани икономически прогнози, съгласно които пазарът на този нишов продукт в световен мащаб се очаква да регистрира сериозен ръст и да достигне над 28 млрд. долара в рамките на следващите 5 години."Обсъждахме и какво искаме нашите бански да носят на жените като усещане и така се избистри идеята, че предпочитаме жената на МN да се чувства повече красиво облечена на плажа, отколкото разсъблечена. Това всъщност е и наш своеобразен слоган, като по-голямата част от портфолиото ни е насочено към цели бански, каквито са и световните тенденции", уточнява още Карла. Тя добавя, че основният им стремеж е банските им костюми да са естествена част от ежедневния летен гардероб на съвременната жена. За да постигнат това те използват естествена коприна, шифон и други материи, от които изработват характерните за бранда детайли на банските. "Доколкото знаем, сме първите, използвали коприна като детайл в банските костюми, което предразполага отношение към тях като към дреха, която освен по предназначение, би могла да се носи и като елегантно боди, в комбинация с дънки или пола", уточняват бизнес дамите.Материите, с които работят, са италиански, като намират своите доставчици на едно от най-големите изложения за платове и аксесоари в Париж. Продуктите, които създават, са в най-високия клас и ценово, и като изпълнение. Показват колекциите си на престижни изложения в Париж и Маями, а към крайния потребител банските се продават в подбрани магазини на цени в порядъка между 180-250 евро. Напоследък усилено работят за оптимизиране на разходите и постигане на по-добра цена за продукта си.Moré Noir звучи някак френско, но всъщност е игра на думи, с която двете сестри правят препратка към България и Черно море. Те регистрират фирмата си преди четири години, като започват бизнеса със собствени средства. "Имахме известна първоначална представа каква сума ще ни е нужна, но реалността действително надхвърли очакванията ни", казва Карла. За успешното развитие на бизнеса си двете дами от 2 години насам ползват и банково финансиране, тъй като вярват в съвременния подход за локално базирано устойчиво производство, за шиенето на своите продукти работят с малко ателие в центъра на София и използват предимно рециклирани материи.Първият им бански се нарича The Silky Wings – т. нар. "Копринени крилца". Именно с този продукт те пробиват в САЩ, а в последствие и на много други места. В момента основният им източник на продажби са престижна селекция от мултибранд магазини, които момичетата внимателно подбират, за да градят имиджа на продукта си. Освен със специализирани магазини за бански, работят и с такива, които предлагат и по-широка гама от артикули, тъй като вярват, че продуктът им е по-близо до дреха и по-далече от традиционното разбиране за категорията, и в този ред на мисли изглежда най-добре в компанията на други съвременни лaйфстайл брандове. Още от самото начало двете сестри селектират различни международни магазини, където биха искали да реализират бранда си и към които се стремят. Най-напред откликва бутик "Мода Операнди" в САЩ. Той е известен с иновационния си trunkshow модел, на принципа на който моделите се излагат в тематична селекция онлайн и поръчки към брандове се правят само вследствие на реални такива от страна на клиента. Големият пробив зад Океана идва след поредица от имейли и интензивно общуване с т.нар. buyer-и (професионалистите, отговорни за подбора и обема на поръчките в модния бизнес). В резултат първата голяма поръчка на бранда постъпва от престижния Saks Fifth Avenue. Високите митнически такси и транспортни разходи обаче се оказват не особено стимулиращи за един стартиращ бизнес и в момента основни пазари за Мoré Noir са Лондон и Дубай, a през лятото Монако и Южна Франция. Намират топъл прием и на българския пазар.Подобно на розата и успеха има своите бодли. Едно от тези предизвикателства е забавянето на плащанията след доставка на модните артикули. "Много малко магазини са готови да влязат в обувките на младите брандове и да предплатят, което преди е било обичайна практика. Например, 50% се е плащало предварително и останалото след доставка на модния артикул. Това вече се среща все по-рядко. Ако една поръчка се направи юли, тя се доставя октомври. От поръчка до доставка има 3 месеца и всъщност чак при доставка, дори в много случаи 30 дни след нея се осъществява заплащането, а много често се бави дори по-дълго", обяснява още Карла.За да развият и разширят бизнеса си, Сандра и Карла кандидатстват за програмата Dare to Scale на Endeavor. Там обменят и черпят нови знания, чрез които разгръщат потенциала на своя бранд и увеличават пазарното си присъствие. И двете са много доволни от менторството, което са получили по програмата.Накрая те отправят съвет към младите българи, които в бъдеще биха подели самостоятелна предприемаческа инициатива. "Много често обстоятелствата са против нас. Започваме въодушевени, а често след това много неща по веригата попарват ентусиазма ни, но човек не бива да се отказва, защото само с постоянство и усилия, успехът се постига успех", категорични са те.