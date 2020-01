Над 8% спад на автомобилните продажби в Китай през миналата година

Очакванията за новата е този процент да е около 2

Източник: Shutterstock.com

Продажбите на автомобили в Китай се понижиха с 8,2% през 2019 спрямо година по-рано. Това е втори пореден годишен спад на най-големия автомобилен пазар в света, като се очаква ново свиване с около 2% и през новата година, прогнозира в понеделник Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM).



През миналата година са били продадени общо 25,8 милиона автомобила, което е с 8,2% по-малко, отколкото през 2018-а година, когато продажбите се свиха с 2,8 на сто.



След стабилен растеж десетилетия наред, автомобилният пазар в Китай започна да намалява от юли 2018 година, когато в страната бяха въведени по-строги стандарти за вредни емисии, съчетано с икономически спад, който намали потребителското търсене.



През последните месеци обаче спадът при продажбите на автомобили започна да намалява до едноцифрени стойности, като през декември беше отчетено скромно понижение с 0,1% спрямо година по-рано, до общо 2,7 милиона автомобили. Представените в понеделник данни включват както продажби на пътнически, така и на превозни средства с търговска цел.



В същото време продажбите на нови енергийни превозни средства, включващи електрически автомобили, спаднаха през 2019 година с 4,0% спрямо година по-рано, до 1,2 милиона броя след техен ръст с цели 62% през 2018 година, като само в рамките на декември те се свиха с 27,4 на сто. Секторът на елетромобили започна да отслабва, след като през миналия юни държавните субсидии бяха намалени с повече от 50 на сто.



Редица анализатори очакват, че отслабването на търговското напрежение между Китай и САЩ ще помогне за възстановяване на потребителското доверие включително и на автомобилните продажби.



Междувременно глобалните автомобилни производители са предпазливи по отношение на своите прогнози, след като през миналата година се наложи да съкратят производството, да затворят фабрики и да уволнят част от персонала.



Ръководители на автомобилни производители като Geely и Ford Motor Co, които са партньор Chongqing Changan Automobile Co Ltd., заявиха, че очакват по-силната конкуренция в бранша да доведе до отстраняване на по-слабите играчи.



В понеделник американският производител Ford заяви, че продажбите на автомобили в Китай са спаднали с повече от една четвърт през 2019, намалявайки за трета поредна година, въпреки че това понижение е било по-слабо от спада с 37% през 2018 година. Компанията обаче прогнозира стабилизация на пазария дял в сегмента на по-скъпите автомобили.



Подобни негативни коментари за китайски пазар направи и General Motors Co. "Очакваме спадът на пазара да продължи през 2020 година и предвиждаме продължаващи насрещни ветрове за нашия бизнес в Китай", заяви пред Ройтерс през миналата седмица Мат Циен, президент на GM China, след като американският автомобилен производител отчете спад с 15% в продажбите в Китай през миналата година.



"Фолксваген" (Volkswagen), чиито спортни превозни средства помогнаха на компанията да отчете по-малък спад от 1,1% на годишна база през първите 11 месеца на 2019 година, заяви, че очаква китайският пазарът да расте със сравнително бавни темпове през следващите пет години.



Светли примери за автомобилния пазар в Китай обаче са японските компании Toyota Motor Corp и Honda Motor Co Ltd, както и американският производител на електрически превозни средства Tesla Inc, който започна този месец да доставя седан Model 3 от своята фабрика за 2 млрд. долара в Шанхай.

