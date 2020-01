Акциите на Apple удвоиха цената си в рамките на година

Компанията отчете впечатляващо силни данни за продажбите на мобилни приложения в нейния интернет магазин

Източник: Gulliver Photos/Getty Images

Акциите на Apple Inc. поскъпнаха в сряда до нови рекордни върхове и вече удвоиха цената си само в рамките на последните 12 месеца, след като компанията отчете впечатляващо силни данни за продажбите на мобилни приложения в нейния интернет магазин.



Технологичният гигант обяви в сряда, че клиентите на неговия интернет магазин App Store са похарчили 1,42 млрд. долара между Бъдни вечер до Нова година, което е увеличение с 16% спрямо същия празничен период година по-рано. Само през първия ден на Новата година клиентите на App Store пък са изхарчили 386 милиона долара, което е с 20% повече от миналата година.



Според Apple, от пускането на App Store през 2008 година разработчиците на мобилни приложения са спечелили над 155 млрд. долара, като една четвърт от тези приходи, или приблизително 39 млрд. долара, бяха регистрирани през 2019 година.



В резултат на това акциите на Apple inc. нараснаха в сряда с 1,6% до ново рекорден ценови връх от $ 304,44 за една акция, което представлява тяхно поскъпване с 101,1% в рамките на последните 12 месеца.



Има само две други компании в широкия фондов индекса S&P 500, които също успяха да удвоят цените си през изминалата година - акциите на Advanced Micro Devices Inc. (AMD) нараснаха с цели 130,5%, а на Lam Research Corp. - с 119,1%. Но тези компании за полупроводникова техника са много по-малки от Apple, която е най-високо оценената американска компания с пазарна капитализация от 1,329 трилиона долара, докато пазарната оценка на AMD е едва 53,3 млрд. долара, а на Lam - за 43,5 млрд. долара.



За сравнение, технологичният индекс Nasdaq Composite нарасна през изминалата година с 32,4%, а широкият S&P500 - с 26,4%.



В рамките на последните 12 месеца пазарната капитализация на Apple се увеличи с цели 618 млрд. долара, което само по себе си би се оказало петата най-скъпо струваща компания в САЩ.



Рязкото поскъпване на акциите стартира, след като Apple обяви преди време, че пренасочва вниманието си към бизнеса с услуги, който включва и интернет магазина App Store, отдалечавайки се от досегашния акцент върху бизнеса със смартфони iPhone. През 2019 година Apple предлагаше и други услуги като Apple Arcade, Apple TV +, Apple News + и Apple Card, заедно с други предложения, като Apple Music и iCloud.



Междувременно акциите на Apple продължават да поскъпват с 1,3% и на днешната извънборсова търговия преди старта на Уолстрийт след данни, показващи изненадващ ръст с над 18% на продажбите на iPhone-и в Китай през декември спрямо края на 2018-а година. Според китайки правителствни данни през миналия месец в страната са били продадени 3,2 млн. броя смaртфони на Apple.

