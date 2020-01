Tesla е по-скъпа от General Motors и Ford взети заедно

Източник: Gulliver Photos/Getty Images

За пръв път пазарната стойност на Tesla Inc успя да надмине комбинираната стойност на автомобилни компании с много по-големи традиции като General Motors Co и Ford Motor Co.



Това стана факт, след като по време на търговия в сряда акциите на американския производител на електрически автомобили поскъпнаха с близо 5% до рекорден връх от 492,14 долара за една акция. Това доведе до повишаване на пазарната капитализация на Tesla до почти 89 млрд. долара, или с 2 млрд. долара повече, отколкото беше сумарната пазарна стойност на General Motors и Ford, чиито пазарни капитализации бяха съответно от 50 млрд. и от 37 млрд. долара.



Силният ръст на акциите на Tesla през последните месеци се дължеше на изненадващото излизане на печалба на компанията през третото тримесечие, изграждането на новата фабрика за електромобили в Китай и по-добри от очакваните данни за доставки на електрически автомобили през четвъртото тримесечие. Всички това доведе до скок на цените на акциите на Tesla с над два пъти само в рамките на последните три месеца.



Напредъкът, постигнат от главния изпълнителен директор на "Тесла" - Илон Мъск опроверга редица анализатори и търговци, които очакваха, че автомобилният производител да бъде изпреварен от отдавна утвърдени компании, включително GM и Ford.



Подчертавайки инвеститорското доверие в Илон Мъск и неговата компания, пазарната капитализация на Tesla изпревари основните автомобилни конкуренти в САЩ, въпреки че по мащаби бизнесът с електромобили на "Тесла" е истинско джудже в сравнения с тях. Доставките на Tesla през миналата година в световен мащаб достигнаха 367 500 електрически автомобила, докато всяка една от традиционните в автомобилния бизнес компании General Motors и Ford достави повече от 2 милиона автомобила само в рамките на Съединените щати.



При старта на търговията на Уолстрийт в четвъртък акциите на Tesla Inc. поевтиняват с 1,3%, парирайки час от вчерашното възходящо рали, докато акциите на General Motors поскъпват с 0,58%, а тези на Ford поевтиняват с едва 0,1%.

Скок на доставките на електромобили

Компанията Tesla отчете ръст с 50% на доставките на електрич...