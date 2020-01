Пет книги, препоръчани от Бил Гейтс

Този път в подбора има повече художествена литература от обичайното

"Петте книги в списъка ми за края на годината ще ви помогнат да започнете 2020 г. с добро настроение", пише в блога си създателят на "Майкрософт" Бил Гейтс. Традиционно, в края на всяка година най-богатият човек според класацията на "Форбс" препоръчва пет книги, които си струва човек да прочете.



"Тази година съм избрал повече художествена литература от обикновено. Не е било нарочно, но явно са ме привличали истории, чрез които мога да потъна в други светове.", казва Бил Гейтс.



Ето неговият избор с краткото му представяне за всяка от книгите:



An American Marriage - Tayary Jones. Този роман разказва историята на южняшка черна двойка, чийто брак се разпада от ужасна несправедливост. Джоунс е толкова добър писател, че успява да предизвика съчувствие и към двамата главни герои, дори след като единият взима трудно решение.



These Truths - Jill Lepore. В последната си книга Лепор постига наглед невъзможното - обхваща цялата история на САЩ в само 800 страници. Нарочно е избрала разнообразни гледни точки към наратива и резултатът е най-откровеният и безстрашен разказ за американската история, който някога съм чел.



Growth - Vaclav Smil. Щом чух, че един от любимите ми автори работи върху нова книга за растежа, нямах търпение да я докопам. (Преди две години писах, че очаквам книгите му, така както други хора чакат новите "Междузвездни войни". Още съм на това мнение). Последната не е разочарование. Както винаги, не съм съгласен с всичко, но той е един от най-добрите мислители, документиращи миналото и гледащи към голямата картина.



Prepared - Diane Tavenner. Както всеки родител знае, да подготвиш детето си за живот след гимназията е трудно и времеемко. Тавънър, която е създала мрежа от училищата с най-добри резултати в страната - е написала добър наръчник за това как процесът да бъде полезен и лек.



Why We Sleep - Matthew Walker. Тази година прочетох няколко страхотни книги за човешкото поведение и тази беше една от най-интересните и силните сред тях. Всички знаят, че е важно да спим добре - но какво точно означава това? И как да го постигнем? Уолкър ме убеди да променя навиците си за заспиване. Ако новогодишното ви решение е да живеете по-здравословно, неговите съвети са добро начало.

Бил Гейтс отново най-богат

Той оглави класацията на "Блумбърг", като изпревари ръководи...