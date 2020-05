Как да спрем досадното замъгляване на очилата, когато сме с маска

Това е досаден проблем: Щом пристегнете маска на лицето си и излезете през вратата, очилата ви се замъгляват. Но има просто решение, което ще отнеме само 1-2 минути. Всичко, от което се нуждаете е сапун и вода.Стъклата им се замъгляват, защото маската насочва дъха ви нагоре, вместо пред вас, което е добре за предотвратяване на предаване на болести, но лошо за всеки с по-слабо зрение. Сапунът и водата действат като защитен филм, който намалява повърхностното напрежение на лещите. Тази магическа смес позволява на водните молекули от дъха ви да се разпределят равномерно, а не да се струпват върху лещата ви по начин, който затруднява виждането.Съветът идва от медицинското списание Annals of the Royal College of Surgeons of England, с любезното съдействие на двама лекари. Щом техният трик работи в спешното отделение, със сигурност може да работи в магазина за хранителни стоки.