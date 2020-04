Пентагонът разпространи официално видео на НЛО (видео)

Пентагонът официално пусна три кратки видеоклипа, показващи неидентифицирани летящи обекти (НЛО), предаде CNN . Клиповете са записани от инфрачервени камери. На два от тях се чуват гласове на хора, които наблюдават гледката и реагират с удивление колко бързо се движат обектите, а един предполага, че може да става въпрос за дрон.Тези клипове циркулират в Интернет от известно време, а миналата година Военноморските сили на САЩ признаха достоверността им. Сегашното йм официално публикуване е „за да се пресекат спекулациите относно това дали кадрите, които циркулират, са истински или не, има ли или не повече видеоклипове“, казва говорителката на Пентагона Сю Гоф."След задълбочен преглед, министерството на отбраната установи, че пускането на тези некласифицирани видеоклипове не разкрива чувствителни способности или системи," казва Гоф в изявление и допълни, че видеата "не възпрепятстват последващи потенциални разследвания на военни космически инвазии от неидентифицирани летящи обекти".ВМС вече има официални инструкции към пилотите как да докладват, когато смятат, че са видели евентуални НЛО.Видеоклиповете на флота бяха пуснати за първи път между декември 2017 г. и март 2018 г. от To The Stars Academy of Arts & Sciences, компания, чийто съосновател е бившия музикант от Blink-182 Том ДеЛондж, който казва, че изучава информация за неидентифицирани летящи обекти.През 2017 г. един от пилотите, който е видял НЛО през 2004 г., каза пред CNN, че той се движи по начини, които не може да обясни.