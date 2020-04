Споразумение: Еврозоната пак ще помогне на Италия и Испания

Без общ дълг, но все пак безусловна помощ за Италия и Испания, договориха европейските лидери.



Европейските лидери се договориха за спешен пакет, с който да се помогне на Италия, Испания и останалите държави, които са най-силно ударени от коронакризата (икономическата криза, причинена от пандемията от коронавируса). Конкретно за страните от еврозоната, това ще са светкавични заеми (отпускани в срок от две седмици) и в размер до 2% от техния брутен вътрешен продукт за миналата година, реши Европейският съвет. Така общата сума, която ще може да се отпусне, има приблизителен таван от 120 млрд. евро, но той надали ще се достигне.



Най-големият пробив, е че все пак ще се отпуснат финансови средства, които няма да са обвързани с провеждането на реформи от страна на иначе силно задлъжнелите Италия, Испания и Франция. Парите ще минат през Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ). Институцията беше създадена преди девет години с цел да противодейства на бъдещи финансови кризи и се захранва с директни вноски и заеми, които тегли, но са гарантирани от страните членки в еврозоната. Именно активирането на механизма беше стремеж на Италия и Испания в последните седмици, но Германия и Холандия не позволяваха това да стане преди държавите да се съгласят да провеждат реформи и да намалят задлъжнялостта си.

Това няма да е общ дълг на еврозоната (евробондове) и всяка държава ще отговаря поотделно за капитализирането на ЕСМ. Новината е, че кредитната линия все пак ще се отпуска без условия за реформи от страните, които се възползват. Единствено се изисква средствата да се изолзват за медицински цели и като средство за овладяване на епидемията.



За държавите като България, които не са въвели еврото, също е предвиден достъп до подкрепа при нужда. Това ще става през Механизма за подкрепа на платежния баланс (The Balance of Payments Facility). Програми за подкрепа с този механизъм в миналото са имали Латвия, Румъния и Унгария.



Отделно се създава и нов фонд за отпускане на заеми в размер на 100 милиарда евро – SURE („Шуър“). Средствата от него ще се отпускат при преференциални условия за мерки, с които да се стимулира заетостта. Уловката е, че съставянето на фонда и последващото обслужване на задълженията може да става за сметка на бъдещия бюджет на Европейския съюз. Това може да означава по-малко пари за догонващи държави като България, или най-малкото акцентът върху разходите да падне в първите години и преодоляването на щетите от коронакризата и по-малко за инфраструктура и стимулирането на конвергенцията.



Лидерите договориха също Европейската инвестиционна банка да се включи с гаранционна схема за бъдещи инициативи, стимулиращи растежа и съживяването на производството. Ресурсът, с който ще се включи ЕИБ е 25 млрд евро. Целта е с нейните гаранции да се постигне мултиплициращ ефект и да се отуснат заеми в размер до 200 млрд. евро.



Пълният набор от всички фондове и инструменти се очаква да стигне обща стойност от 540 милиарда евро, ако се разгърнат на пълния си потенциал.