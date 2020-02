Пътят на Черната Мамба

Ванеса бе до Брайънт и в лошите мигове на обвинения в сексуално насилие, и в добрите като получаването на "Оскар"

Джияна, която загина с баща си, бе смятана за голям талант в баскетбола Източник: Gulliver Photos/Getty Images

Коби бе на почит не само в Лос Анджелис, но и в цял свят

Тъкмо когато изпълненият с неизчерпаема енергия Коби Брайънт започна да живее пълноценно, извън спорта, като предприемач, родител и ментор, нелепа катастрофа с хеликоптер ни отне една от най-големите звезди на баскетбола. Смъртта му натъжи поколения фенове на ЛА Лейкърс и НБА, но и противниците, съперници, спортисти, политици, артисти от всякакъв ранг. Не на последно място, и защото заедно с него загина и 13-годишната му дъщеря Джияна – тръгнала по пътя на баща си на баскетболното игрище.41-годишният Брайънт бе брилянтен баскетболист, лидер и пример за човек, преминал от дъното до върха на своя човешки път. Роден във Филаделфия, Коби израства в Италия, където баща му Джо Брайънт играе в края на своята баскетболна кариера. Затова Коби научава италиански и испански език добре. Влиза в НБА веднага след гимназията, избран под №16 в Драфт 1996 от Шарлът и веднага е разменен с Лос Анджелис Лейкърс. Става най-младият играч в историята на Лигата, а цялата му кариера от 20 сезона сред боговете на баскетбола премина при "езерняците". През това време стана пет пъти шампион на НБА (2000–2002, 2009, 2010), два пъти MVP на Финалите (2009, 2010), MVP на редовния сезон (2008), 18 пъти участва в Мача на звездите, четири пъти MVP в тях и е шампион по забивки от 1997 г. Два пъти е топреализатор на НБА (2006, 2007). Има 33 643 точки в кариерата си. Двукратен олимпийски шампион със САЩ от Игрите в Пекин 2008 и Лондон 2012."В продължение на 20 сезона Коби ни показа какво е възможно, когато забележителният талант се смеси с абсолютна преданост към победата, заяви в изявление след смъртта на Брайънт мениджърът от НБА Адам Силвър. – Той беше щедър с придобитата мъдрост и виждаше като своя мисия да споделя с бъдещите поколения играчи."Годините на Коби в НБА са белязани от рекорди, но и с упреци, че е единак в отборен спорт. Брайънт гони свое собствено темпо за постижения в устрема да надминава граници и гравитация. Изпълненията му привличат феновете, но съотборниците му са недоволни. Бурните млади години са съпътствани с пари, пръскането им за нощен живот, а през 2003 и 2011 г. беше обвинен и в сексуално насилие. А в най-трудните моменти до Брайънт беше твърдо съпругата му Ванеса. И тя търпеливо изчаква своя избраник да се налудува и чак навлизайки в неговите 30, да улегне. Коби преобърна живота си и се превърна в отборен играч, идеален съпруг и баща на четири момиченца. Той достигна до края на кариерата си на 13 април 2016 г. като пример на отдаден на играта атлет, пример за преодоляване на себе си и трудностите, пример за бизнесмен и вдъхновител.След ерата на баскетбола Коби Брайънт продължи някои от начинанията си, които стартира още като активен състезател. А неговият образ от терена му гарантира успех и в бизнеса. Още докато беше активен състезател, той загатна за предприемаческия си нюх, развивайки много успешно съвместно с Nike марката "Черната Мамба” (Black Mamba), какъвто бе прякорът му на терена.През 2013 г. той стана съосновател, заедно с основателя на Web.com Джеф Стибел, на дружеството за рисков капитал Bryant Stibel. Фирмата сега има повече от 2 млрд. долара активи, с инвестиции в компании за технологии, медии и данни. Компанията е инвестирала успешно в Epic Games – създателите на видеоиграта Fortnite, компанията за дигитални разплащания Klarna и други. Брайънт инвестира и спечели много в спортната напитка Body Armor, продала дял на Coca-Cola.Коби основа и медийната фирма Granity Studios през 2016 г. и се фокусира върху разкази около спорта. С тази компания баскетболната звезда написа сценарий за филм, Dear Basketball, който спечели "Оскар" за най-добър анимационен късометражен филм през 2018 г. Granity издаде поредица от книги за млади хора заедно с автобиографията на Брайънт The Mamba Mentality: How I Play.А взаимоотношенията на Брайънт с Nike са може би най-успешният му бизнес. Първият му договор със спортния бранд е през 2003 г. Nike пусна множество линии обувки и екипировка Kobe. През 2017 г. Nike и Брайънт стартираха нов бизнес проект – младежка баскетболна лига, наречена Mamba League, предоставяйки на стотиците деца безплатен достъп до спорта. По-късно той създаде и Спортната академия Mamba, за да осигури по-широка възможност за спортуване в редица спортове. Брайънт е бил на път за мач от Mamba Sports Academy, когато хеликоптерът му се разби.Брайънт също участва в инициативата на НБА за разширяване на аудиторията извън САЩ, особено в Китай. През 2015 г. той работи с Alibaba Group, за да пусне документалния филм на баскетболната звезда "Музата на Коби Брайънт" чрез Tmall Magic Box в Китай. Kobe Inc. има споразумение с Alibaba за разпространение на стоки, брандирани с марката на звездата, на китайския пазар.Коби притежава нетно състояние 500 млн. долара. В рамките на своята 20-годишна кариера баскетболистът е спечелил 770 млн. долара от реклами и заплати (330 млн. долара само от заплати), като и в наши дни е рекламно лице на множество брандове.А този, с когото цял живот Брайънт се съревноваваше и го сравняваха, другият титан в баскетбола Майкъл Джордан, се раздели сърцераздирателно със своя наследник на баскетболния паркет: "Думите не могат да опишат болката, която усещам. Обичах Коби – той беше моят малък брат. Говорехме често и тези разговори ще ми липсват страшно много. Беше невероятен съперник, един от най-големите в играта. Коби също така бе уникален баща, който обичаше семейството си много и беше горд с изявите на своите дъщерички. Съпругата ми Ивет се присъединява с най-искрени съболезнования към Ванеса, "Лейкърс” и баскетболните фенове по земята".



